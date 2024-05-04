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        Haberler Gündem Politika İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı

        İçişleri Bakanlığında tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla; koruma aracı ve polis sayısı azaltıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:50
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        İçişleri'nde tasarruf tedbirleri
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        İçişleri Bakanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polis sayısının azaltıldığını bildirdi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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