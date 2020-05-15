Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan belediye başkanlarının yerine görevlendirmeler yapıldı

İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Vali Ali Fuat Atik ve Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Vali Enver Ünlü görevlendirildi.

15.05.2020 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
İçişleri Bakanlığınca görevden alınan belediye başkanlarının yerine görevlendirmeler yapıldı
AA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, haklarında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının, "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından soruşturmaları devam eden ve bu soruşturmalar kapsamında Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ile Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alındı.

Hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan soruşturması devam eden, Muş'un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/3576 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2019/120 sayılı dosyası ile yargılaması devam ediyor.

Ayrıca Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2019/1935 sayılı soruşturması devam eden Iğdır Belediye Başkanı Akkuş, bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan belediye başkanları Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

- Yeni görevlendirmeler yapıldı

Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Iğdır Valisi Enver Ünlü görevlendirildi.

Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Faydaları kütür kütür! Her gün bir avuç yerseniz...
Faydaları kütür kütür! Her gün bir avuç yerseniz...
İşte şöhret olmadan önceki evi
İşte şöhret olmadan önceki evi
Yurt dışından bin 200 kişi gelmesine rağmen bu ilçede hiç virüs vakasına rastlanmadı
Yurt dışından bin 200 kişi gelmesine rağmen bu ilçede hiç virüs vakasına rastlanmadı
25 kilo verdi! İşte sırrı
25 kilo verdi! İşte sırrı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
Kovid-19 ile mücadelenin
Kovid-19 ile mücadelenin "özel" kahramanları - ANKARA
Koronavirüs günlerini tavşanları
Koronavirüs günlerini tavşanları "Ceylan ve Pamuk"la geçiriyorlar - SAMSUN
Çin Dişleri Bakanı Vang:
Çin Dişleri Bakanı Vang: "Kovid-19 salgını kontrol altına alındı"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X