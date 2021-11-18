İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına 9 avukat, 3 inşaat mühendisi, 2 harita mühendisi, bir makine mühendisi, 4 bilgisayar mühendisi, 4 yazılım mühendisi, 2 elektrik elektronik mühendisi, 2 elektronik haberleşme mühendisi, 2 endüstri mühendisi, bir arşiv uzmanı, bir İngilizce mütercim tercüman, bir sosyal çalışmacı, 2 psikolog, taşra teşkilatına ise 90 çağrı karşılama personeli alınacak.
Sözlü sınava girecek adaylarda 2020 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olma şartı aranacak.
Adaylar sınav başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden, e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapabilecek. Ayrıca adaylar, başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecek.
Başvurular, 29 Kasım saat 09.30'da başlayıp, 3 Aralık saat 17.30'da sona erecek. AA'nın haberine göre; alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilandan ulaşılabilecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA 15 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilecek 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatına, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 15 bilişim personeli alınacak.
Bu alanların dışında kalan adaylarda, 4 yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.
Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olanlar güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgeleyecek.
Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.
Başvurular, 19 Kasım'da başlayıp, 6 Aralık saat 18.00'e kadar alınacak.
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 veya 2021'de yapılan KPSS KPSSP3 puanının yüzde 70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecek) yüzde 30'unun toplamı esas alınarak sıralama yapılacak. Sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 katı aday yazılı sınava çağırılacak.
Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi "www.aile.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
Personel alımına ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilandan ulaşılabilecek.
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