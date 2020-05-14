İçişleri Bakanlığı: Vefa Sosyal Destek Grupları 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için valilikler ve kaymakamlıklar koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulduğu anımsatıldı.

Faaliyetlerine 22 Mart'ta başlayan Vefa Destek Gruplarının 65 yaş ve üstü vatandaşlarla, kronik rahatsızlığı bulananların ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "112 Acil Çağrı", "155 Polis İmdat", "156 Jandarma İmdat" ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirenlerin talepleri polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli, öğretmen, din görevlileri gibi kamu çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri tarafından anında karşılanarak evlerine götürüldüğü kaydedildi.

Vefa Sosyal Destek Gruplarına, 22 Mart-13 Mayıs'ta 112 çağrı hattı üzerinden 2 milyon 245 bin 669, 155 imdat hattı üzerinden 771 bin 243, 156 jandarma hattı üzerinden 338 bin 47, diğer numaralardan 2 milyon 741 bin 71 olmak üzere, toplam 6 milyon 96 bin 30 arama gerçekleştirildiği bilgisi verilen açıklamada, "Bu aramalardan 5 milyon 674 bin 281 büyüğümüzün ihtiyacı sosyal destek grupları tarafından talebi yerine getirildi." ifadeleri kullanıldı.

- "Değerlendirme sonucu başvuru yapanlara SMS ile bildiriliyor"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, iller arası seyahat kısıtlaması uygulamasına gidildiği, hava, deniz, kara yoluyla kısıtlama kapsamındaki illere giriş/çıkışın istisnalar hariç olmak üzere durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vefa İletişim Sistemi üzerinden 29 Mart'tan bu yana 1 milyon 980 bin 795 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 806 bin 767'si onaylandı. Onaylanan seyahat izin belgelerinin 189 bin 386'sı tedavi amaçlı, 94 bin 220'si geçici süreyle farklı illerde bulunanlar, 80 bin 875'i birinci derece yakını vefat edenler ve ağır hastalığı bulunanlar, 4 bin 375'i çay üreticisi ve refakatindekiler, 437 bin 911'i ise diğer başvurular oldu. Seyahat izin talepleri tüm il ve ilçelerde oluşturulan seyahat izin kurulları tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucu başvuru yapanlara SMS ile bildiriliyor."

- "Çay üreticileri için seyahat izin belgesi başvuruları başladı"

Çay üreticileri için seyahat izin belgesi başvurularının başladığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (Çaykur) bağlı çay üreticileri/müstahsilleri seyahat kısıtlaması bulunan 15 il ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet edenler, ilk kesim yaş çay hasadı için 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'dan itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere 'Seyahat İzin Belgesi' almak şartıyla seyahat edebilecek. Bu kapsamda 'Seyahat İzin Belgesi' başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa İletişim Sistemi üzerinden bugün saat 09.00'dan itibaren başladı."