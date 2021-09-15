Bakanlık, aktif siyasi parti sayısını açıkladı

DHA

İçişleri Bakanlığı, siyasi parti kuruluşu için yapılan başvurular ve aktif siyasi parti sayısına ilişkin rakamları açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020 yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliği'ne, siyasi parti kuruluşu için başvuran 27 siyasi partiye, 2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 13 siyasi partiye 'alındı' belgesi verildi. Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısı 116" ifadelerine yer verildi.