05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Siber suçlarla mücadele) Tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında da yasal işlem yapmışız" - ANKARA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın Aylık Bilgilendirme Toplantısı- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu. (3)"(Uyuşturucu operasyonları) Bu operasyonlarda 2 ton 962 kilogram esrar, 12 kilogram skank, 749 kilogram eroin, 32 kilogram kokain, 1 kilogram afyon, 121 kilogram sentetik kanabinoit (bonzai),253 kilogram metanfetamin, 1 milyon 389 bin 558 adet ekstazi, 273 bin 721 adet kaptagon, 69 bin 501 adet sentetik ecza, 2 bin 421 kök kenevir ele geçirilmiştir""(Evden hırsızlık olayları) Ülke genelinde 5 bin 640'dan yüzde 26 azalışla 4 bin 157'ye, günlük ortalama ise 201'den 143'e düşürülmüştür""Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olarak son dönemde aldığımız tedbirler etkisini göstermeye başladı""(Siber suçlarla mücadele) Terör olayları kapsamında Şubat ayında 4 bin 896 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapmış arkadaşlarımız. Tespit edilen 2 bin 344 kişi hakkında da yasal işlem yapmışız""(Doğu ülkelerinden Batı'ya uyuşturucu organizasyonu) Emniyet birimlerimiz polisiye işbirliği kapsamında Hollanda makamları ile işbirliğine geçiyorlar. Bu işbirliği sonucunda müşterek operasyonlar, eş zamanlı operasyonlar yürütülüyor""Bu kapsamda Türkiye'de 55 kilogram, Hollanda'da 171 kilogram, Almanya'da 703 kilogram, Kazakistan'da 1 ton 105 kilogram, Polonya'da 350 kilogram olmak üzere toplam 2 ton 384 kilogram eroin maddesi ele geçiriliyor. Bu kapsamda ülkemizde 8 kişi, Almanya'da 5 kişi Polonya'da 1 kişi gözaltında. Adli süreç devam ediyor"
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