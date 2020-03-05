İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet sonrası iyileşt

AA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına başladık" - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın Aylık Bilgilendirme Toplantısı- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu. (4)"(Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına başladık""Deprem sonrasında Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından bölgeye 136 milyon 500 bin nakti yardım gönderildi"