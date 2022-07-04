İçişleri'nden Özdağ ve HDP açıklaması

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 kişi yakalanmıştır.”

"2022 yılı Haziran ayında toplam 16 terör eylemi engellenmiştir.

“Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve 405 kişi tutuklanmıştır.”

“Operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

"Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka’nın da bulunduğu terör örgütü PKK’ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8’i büyük, 61’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır."

Demir-Yumruk Operasyonu: "Ankara merkezli 29 ilde 307 şahıs yakalanmış, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.”

Kadın cinayetleri: Haziran ayı içerisinde 18 kadın yaşamını yitirdi.

Sınırdışı edilen Suriyeliler: Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983.... Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi.

HDP Kongresinde pankart açma girişimi: Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor.

Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddiası: Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil.