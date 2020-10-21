İçişleri Reuters'in iddiasını yalanladı

Reuters

Reuters'ın üst düzey iki yetkiliyi kaynak gösterdiği haberinde, Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının geri gelebileceği iddia edildi.

Pazartesi günü 2 bin 26 yeni koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra Reuters’a konuşan üst düzey yetkili, "Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir" dedi.

Yeni önlemler hakkında bilgi veren yetkililer, "Restoran ve kafelerin belirli saatlerde kapatılması, gençlerin ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma saatlerinin kısıtlandırılması, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklamaları gündemde." açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: HABER TAMAMEN ASILSIZDIR!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada Reuters'in haberinin tamamen asılsız olduğunu belirtti. Çataklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır.

Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.