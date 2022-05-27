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İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 personel alımı şartlar neler ve kadro dağılımı nasıl?

İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 personel alacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin 546 personel alımı yapacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar "İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenler...

27.05.2022 - 02:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacağını yayınladığı ilan ile duyurdu. Avukat, bilgisayar mühendisi, psikolog,  makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, harita mühendisi,  inşaat mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, programcı, grafiker, kağıt restoratörü, sosyal çalışmacı, arşiv uzmanı, harita teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli gibi pek çok farklı alanda personel alacak olan İçişleri Bakanlığı başvuruları yakın zamanda açacak. İçişleri Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek olan Personel Alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları araştırılıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

  • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 17-21 Haziran tarihleri arasında alınacak. Başvurular, TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek. 

    Bu nedenden dolayı adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunlu.  Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile T.C. kimliğini ibraz ederek temin edebilecekler.

  • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

    1-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,

    (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    (b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

  • (c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

    (ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    (d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    (e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    (f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  • (2) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),

    (3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

    (4) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer (merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

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