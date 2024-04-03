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        Haberler Gündem İçişleri Bakanlığı personel alımı 2024: İçişleri Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihleri ile KPSS şartı var mı?

        İçişleri Bakanlığı bin 608 personel alımı yapıyor! Personel alım şartları ve başvuru tarihi nedir?

        İçişleri Bakanlığı, bin 608 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, toplamda 11 iş pozisyonundan kadro açılacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları, kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 08:51 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:06
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        • 1

          İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere bin 608 personel alımı yapacağını duyurdu ve iş ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Farklı kadrolarda yapılacak alım için KPSS şartı aranıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı bin 608 personel alımına dair tüm detaylar...

        • 2

          İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR

          Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak.

        • 3

          İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİN 608 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Kadro dağılımı şu şekilde;

          Büro personeli,

          Bühendis,

          Avukat,

          Teknisyen,

          Tekniker,

          Destek personeli,

          Teknikeri mimar,

          Arşiv uzmanı,

          Çağrı karşılama personeli,

          Programcı,

          Koruma ve güvenlik görevlisi.

        • 4

          İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİN 608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          İçişleri Bakanlığı personel alımı için başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

        • 5

          İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

          Evet, adayların KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

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