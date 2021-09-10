İçişleri Bakanlığı'ndan Lübnan güvenlik güçlerine destek

Lübnan'a birkaç gün önce ulaşan yardım malzemeleri, bugün başkent Beyrut'taki İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle teslim edildi.
Törene, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türkiye İçişleri Müşaviri Jandarma Albay Yavuz Taşdemir, Askeri Ataşe Vekili Yüzbaşı Erdal Pekin ve Lübnan İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürü Tümgeneral İmad Osman katıldı.
Büyükelçi Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Lübnan'ın istikrar ve güvenliğine desteklerinden ötürü emniyet kurumlarına önem verdiğini belirtti.
İç Güvenlik Güçleri'ne teslim edilen yardımın, Türkiye'nin Lübnan'a yönelik tutumunun yeni bir kanıtı olduğuna dikkati çeken Ulusoy, "Türkiye ve Lübnan'ı birbirine bağlayan tarihi ilişkiler ve ortak kültürel değerler vardır. Bu da her zaman Lübnan'ın yanında durmamız açısında bizleri kararlı kılıyor." dedi.
Tümgeneral Osman ise Türkiye'den aldıkları yardımın ilk olmadığına işaret ederek, "Türkiye ve Lübnan arasındaki ilişkiler güçlüdür. Her iki ülkenin halkları da tüm alanlardaki iş birliğinin en güzel kanıtıdır." diye konuştu.
İki ülkenin emniyet iş birliğinin de son yıllarda zirveye çıktığını aktaran Osman, bununla Türkiye'nin Lübnan’ın istikrarına katkı sağladığına vurgu yaptı.
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