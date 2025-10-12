Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağış uyarısı

        İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 13:39 Güncelleme: 12.10.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri'nden kuvvetli yağış uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

        Ayrıca Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları önem taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateş açtılar, kaçırdılar ve darp ettiler!
        Ateş açtılar, kaçırdılar ve darp ettiler!
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        "Kendilerini gösterdiler"
        "Kendilerini gösterdiler"
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        Sofya'da Türk gecesi!
        Sofya'da Türk gecesi!
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Habertürk Anasayfa