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İçişleri Bakanlığı'ndan Karadeniz'de çıkan yangınlara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz'de çıkan yangınların terör örgütü PKK tarafından üstlenildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yangınların çıkış nedenleri ilgili kurumlar, Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi

24.12.2019 - 23:38 | Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan, Karadeniz'de çıkan yangınların terör örgütü PKK tarafından üstlenildiği iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü Terör Örgütü tarafından Karadeniz’de farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir.

Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ,İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır.

Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir.
Bu konuda herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmî kanallar tarafından kamuoyuna yapılmakta olup bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir . "

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