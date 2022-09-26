İçişleri Bakanlığı'ndan Amed Sportif-Bursaspor maçı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlara sarılarak stada sokulduğu değerlendirilen görsellerle ağır provokasyonun hedeflendiği belirtildi.

Sporu provokatif içeriklerle zehirlemek isteyenlere hiçbir şartta fırsat verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgilere yönelik soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.