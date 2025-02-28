İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde emniyet-taraftar toplantısı!

İçişleri Bakanlığı futbolda artan olayların önüne geçmek için "Spor müsabakalarında güvenliğin sağlanması ve sporda barışın sağlanması" konulu bir toplantı gerçekleştirdi. İlk olarak HT Spor'un duyurduğu toplantıya spor kulüplerinin yöneticileri ve taraftar gruplarının liderleri katıldı.

🚨 81 ilde artan olayları önleme toplantıları! 💼



🎙️ HT Spor muhabiri @uguryapiici, Emniyet Müdürlüğü'nün taraftar gruplarıyla yaptığı görüşmelere dair detayları aktardı. pic.twitter.com/z74lrvJDgC — HT Spor (@HTSpor) February 28, 2025

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HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı, İstanbul Emniyet Müdürülüğü'nden gelişmeleri aktardı. Yapıcı, "14.30'da bu toplantı başladı. 16-17 Şubat tarihlerinde Bolu'da yaşanan gerilim sonrasında bazı taraftarların yaranlanması sonucunda bu tarz bir çalışma öngörüldü İçişleri Bakanlığı tarafından. Buradaki konu şu; Sporda şiddete hayır! Bugünkü yapılacak olan toplantı aslında daha önceki günler için planlanmıştı fakat derbi mücadelesinden dolayı bugün yapıldı." ifadelerini kullandı.