İçişleri Bakanlığı: Mardin'de 1 terörist teslim oldu

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütünden kaçışlar sürüyor, 1 terörist daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı. Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmasıyla Suriye'de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin'de hudut birliğine teslim oldu" denildi.

Açıklamada, bugün teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısının 171'e yükseldiği kaydedildi.