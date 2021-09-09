İçişleri Bakanlığı koordinesinde "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uygulama, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 12 bin 251 karma ekip ile 41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 56 bin 783 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 439'u "Araç Muayenesi Yaptırmamak", 305'i "Emniyet Kemeri Takmamak", 226'sı "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 50'si "Fazla Yolcu Taşımak" ve diğer kusurlar olmak üzere toplam 2 bin 441 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten men edilirken, 15 sürücünün belgesi geri alındı.

Uygulamada 26 bin 576'sı okul çevresi olmak üzere, ülke genelinde bulunan 41 bin 559 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu denetimlerde 60 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Ayrıca 6 FETÖ üyeliği, 24 uyuşturucu suçları, 7 cinsel suçlar, 41 yaralama, 9 hırsızlık, 14 dolandırıcılık, 111 tehdit, 8 hakaret, 193 diğer suçlar, 565 yoklama kaçağı-bakaya olmak üzere 978 aranan kişi yakalandı, 18 kayıp çocuk bulundu.

Uygulamalarda ruhsatsız tabanca, kesici delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 490 paket kaçak sigara, 6 litre kaçak içki, 9 bin 400 doldurulmuş makaron ve 7 kilo 140 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.