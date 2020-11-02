Son dakika haberine göre terör örgütü PKK/KCK'dan çözülmeler sürüyor. İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.