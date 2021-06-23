Koronavirüs tedbirleri 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kaldırılıyor. 26-27 Haziran tarihlerinde YKS düzenlenecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam edecek ancak sınava girecek öğrenciler ve refakatçiler bu yasaktan muaf tutulacak. Peki İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı?İşte detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirlerine dair yeni bir genelge yayınlamadı ancak YKS ile ilgili detayları paylaşan bir genelge yayınlandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YKS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 26-27 Haziran'da il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS),cumartesi 10.15-12.30, pazar günü ise sabah 10.15-13.15 ve öğleden sonra 15.45-17.45 olmak üzere 3 oturumda yapılacağı hatırlatıldı.

Bakanlığın genelgesinde, 2021 YKS'nin, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca uygulanacak usul ve esaslar şöyle sıralandı:

- Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

- Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.

- Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

- 27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla),07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

- Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınacak.

- Valiler ve kaymakamlarca, sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınacak.

Bu kapsamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulması önlenecek. Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecek.

- Vali ve kaymakamlarca belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.