Terör örgütünde çözülme sürüyor

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 108'e yükseldi.