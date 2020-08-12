İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Yüksekova Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.