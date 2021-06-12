İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eren-15 Operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubayazıt Sağlıksuyu Köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. ​Bölgede operasyonlar devam ediyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."