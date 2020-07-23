İçişleri Bakanlığı: "Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "FETÖ itirafçısı olan 3 vali yardımcısı, 2 kaymakam görevlerine iade edildi" başlıklı haber yayımlandığı anımsatıldı.
Haberde yer alan bilgilerin tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı kesimler tarafından Bakanlığımız kurumlarına yönelik yapılan tezviratlar karşılıksız çıkınca şimdi de mülki idare amirlerimize yönelik tezvirata geçildiği açıktır. FETÖ ile mücadele, Bakanlığımızca titizlikle, kararlılıkla devam ettirilmekte ve milli beka meselesi olarak görülmektedir. 15 Temmuz 2016 sonrası FETÖ'ye yönelik 96 bin 66 operasyon gerçekleştirilmiştir. 282 bin 790 şahıs gözaltına alınmış, bunların 94 bin 975'i tutuklanmış, toplam 597 bin 783 kişiye işlem yapılmıştır. FETÖ ile mücadele kapsamında bugün itibarıyla Bakanlığımızda toplam 39 bin 850 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 642 kişi açığa alınmıştır. Bu konudaki bütün iddialar, gerek adli makamlarca gerekse Mülkiye Teftiş Kurulunca titizlikle araştırılmakta ve soruşturulmaktadır.
15 Temmuz'dan bugüne kadar 1875 mülki idare amirinden 563'ü ile ilgili soruşturma açılmış, bunlardan 470'i (yüzde 25) ihraç edilmiş, 93 mülki idare amiri de görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunların 24'ü halen açıkta olup 69'u adli ve idari soruşturma sonucunda iddialar sübut etmeyince kurum kanaati de oluşturularak iade edilmiştir.
Haberde adı geçen 4 mülki idare amirinin, yapılan adli soruşturmaları sona ermiş, haklarında 'beraat, kovuşturmaya yer olmadığı ve ceza verilmesine yer olmadığı'na dair kararlar verilmiş, idari olarak ise soruşturmaları sona ermiştir. Haberde adı geçen bir mülki idare amiri ile ilgili adli makamlarca tarafımıza iletilmiş herhangi bir karar bulunmamakla birlikte idari soruşturması ise devam etmektedir. Bugüne kadar hiçbir itirafçı, görevine iade edilmemiştir."
Açıklamada, kamuda tüm süreçlerde aynı yöntemin izlendiği, FETÖ ile mücadelenin sadece FETÖ ile değil, bununla birlikte bu mücadeleyi sulandırmaya çalışan iftiralarla da devam ettiği kaydedildi.
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