İçişleri Bakanlığınca, 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 510 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 65 günde provokatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiği, tespit edilen 1105 şüpheliden 510'unun yakalandığı duyuruldu.