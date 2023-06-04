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İçişleri Bakanlığı: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi

Giriş: 04.06.2023 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
İçişleri Bakanlığı: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu
DHA

Yapılan yazılı açıklamada; İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Teslim olan teröristlerin 2013-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan terörist sayısı 50'ye yükseldi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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