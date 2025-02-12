İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Kedde ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye İçişleri Bakanı Ali Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Giriş: 12.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:14
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Kedde ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Bakan'a yeni görevinde başarılar diliyor, bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin güçlenmesini temenni ediyorum."
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