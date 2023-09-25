İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malezyalı mevkidaşı Bin İsmail ile görüştü

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malezya İçişleri Bakanı Sayın Saifuddin Nasution Bin İsmail ile başta göç ve sahil güvenlik konuları olmak üzere bakanlıklarımız arası ortak çalışmaların daha da arttırılmasına yönelik karar aldık. Kıymetli mevkidaşıma ziyaretleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.