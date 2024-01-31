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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2023'te göçmen bilançosunu açıkladı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 2023'te göçmen bilançosunu açıkladı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında düzenlenen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 08:07 Güncelleme: 31.01.2024 - 08:07
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        Yerlikaya'dan göçmen açıklaması
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında yapılan göçmen operasyonları hakkında bilgi verdi.

        Bakan Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlene operasyonları şöyle aktardı:

        "GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE yönelik düzenlenen operasyonlarda; 10 bin 482 şüpheli yakalandı. 3 bin 744'ü tutuklandı. Bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözümüz, adli kontrol kararı ile bırakılanların da her an üzerlerinde. Takibimizi sürdürüyoruz.

        371 bin 433 vize/vize muhafiyeti veya ikamet süresi biten yabancı (düzensiz göçmen durumuna düşen) düzensiz göçle kararlı mücadelemiz sonucu kendiliğinden ülkemizden çıkış yaptı.

        82 bin Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndü.

        223 bin 856 düzensiz göçmenin sınırlarımızda kurduğumuz sınır fiziki güvenlik sistemleri ile milli savunma bakanlığımızın kararlı ve hassas çalışmaları neticesinde sınırlarımızdan girişi engellendi.

        254 bin düzensiz göçmen yaptığımız operasyonlar, mobil göç araçlarımız ve kararlı/tavizsiz çalışmalarımız sonucu yakalandı."

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