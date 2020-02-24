İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arka Sokaklar dizisinde Zafer Ergin'in hayat verdiği Rıza Baba karakterinin bekçilerle ilgili olan bölümünü Twitter hesabından 'Eyvallah RIza Baba' diyerek paylaştı.

Soylu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.