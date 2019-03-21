İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milleti küçük görüp "bu ülkeyi idare edemezsiniz" diyenlere karşı milletin seçimde gerekli cevabı verdiğini belirterek, "Türkiye’nin her yerinde iktidar millettir, muktedir de millettir." dedi.

Soylu, Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde, millete yıllardır bu coğrafyada çok sıkıntı çektirildiğini, herkesin gözünün olduğu bu coğrafyada on yıllardır Türkiye ne zaman sıçramaya kalksa birilerinin engel olmaya çalıştığını söyledi.

Darbeler ve ekonomik saldırılarla, ülkede birlik ve beraberliği bozmak için ortaya konulan oyunlar ve kumpaslarla saldırılar yapıldığını belirten Soylu, "Bu ülkede değerlerimize, inançlarımıza, kardeşliğimize saldırdılar. Bütün bu saldırılar, küçük görmelere karşı 50 gramlık oy pusulasıyla iktidara gelip, ‘Siz bu ülkeyi idare edemezsiniz iktidar olsanız muktedir olamazsınız’ diyenlere karşı milletimiz her seçimde gerekli cevabı verdi. Bugün Marmaris’te, Türkiye’nin her yerinde iktidar millettir, muktedir de millettir." diye konuştu.

Milletin anarşiyle, ekonomik darbelerle terbiye edilmeye çalışıldığını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin ilerlemesini, yükselmesini istemediler. Faiz oranlarını çıkardıkları zaman Türkiye’de faiz oranları 3,5-4'tü. Hele bugünden bakınca bu faizin anlamını hepimiz biliyoruz. Türkiye 100 milyar dolarlık bir yatırım seviyesine gelmişti. 100 milyar dolarlık yatırımın önü açılmıştı. Bir taraftan şehir hastaneleri, bir taraftan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrupa ve Uzak Doğu’yu birleştirecek tren yoluyla beraber. Bir taraftan Osman Gazi, Marmaray, Avrasya bunlar her birisi bizim için hayaldi. Yetmedi Türkiye 1960’lı yıllarda elde etmesi gereken nükleer santrale uzanmaya çalışıyordu. Bunun sözleşmelerini yapmıştı. 81 vilayette üniversiteleri olan bir Türkiye’ydi. İnsansız hava aracı almak istedik İsrail’den aldık. Bozuldu terörle mücadele ederken geri gönderdik. Göndermedi. Biz insansız hava aracımızı, ATAK helikopterimizi, savaş gemimizi yaptık, kendi mühimmatlarımızı yaptık. Çıldırdılar, Türkiye nasıl bunları gerçekleştirir diye. Dünyanın en büyük havalimanını, tünellerini, barajlarını gerçekleştirdik. Bunları yapamazsınız diye Gezi olaylarında ültimatom verdiler. Bunların hepsini yaptık, yapıyoruz. Türkiye eski Türkiye değil. "

Yüzde 13 oy almasına rağmen HDP'nin talimatıyla camiler, hastaneler, spor salonları, okulların yakıldığını, anlatan Soylu, "Irak’ın kuzeyinde devlet kurmak istediler. Bundan 1,5 yıl önce yapmak istedikleri şuydu, Türkiye’nin doğusunda bir kazık çakıp, kendi güneyimizle olan mesafemizi kardeşliğimizi, dostluğumuzu, ekonomimizi, ticari yollarımızı, tarihi yollarımızı ayırmak istediler. Ardından Afrin’de bir terör merkezi kurmak istediler. O arada koridor oluşturup, Türkiye’yi Orta Doğu’dan uzaklaştırıp Gezi ile, 17-25 ile yapamadıklarını 6-7 Ekim ile yapamadıklarını, o Amerikan uşağı FETÖ’nün Pensilvanya’daki uşağı şarlatanın 15 Temmuz’da yapamadığını bunlarla beraber yapmak istediler." ifadelerini kullandı.

Soylu, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin kimseye coğrafyasında oyun kurdurtmadığını anlattı.

Şimdi yeni bir tezgah hazırlanmaya çalışıldığına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Önümüzde şimdi seçimsiz koskoca 4,5 yıl var. 50 yıldır ilk kez 4,5 yıl seçim olmayan bir dönem var. Bütçemizin hedeflerine adım adım gideceği, Türkiye’nin büyük bir sıçrama yaşayacağı, yerli ve milli üreteceğimiz, ardından Allah nasip ederse terörün kökünü tamamen kazıyacağımız, ekonomide gürül gürül adımlar atacağımız ve etrafımızdaki coğrafyaya barış, kardeşlik getireceğimiz 4,5 yıl var. Türkiye bu 4,5 yılda parmak ısırtacak sıçramalar yapacak ama onu da geçtiğimiz son 7 yılda nasıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdilerse,4,5 yılı da aynı şekilde geçirtmek için çaba sarf ediyorlar. Son dolar, döviz operasyonları... Seçime gireceğiz ya hükümet, Cumhur İttifakı buradan güçlü çıkmasın, Tayyip Erdoğan buradan güçlü çıkmasın diye dövizle saldırdılar. Acaba millet ve hükümetin, Cumhur İttifakı’yla arasını nasıl açarız diye çabalıyorlar. Çünkü önümüzdeki 4,5 yılda zayıf bir Türkiye istiyorlar. "

"TÜRKİYE'Yİ BU MUSİBETLERDEN KURTARACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütüne katılımların son 30 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "Terör örgütünün ipini söküyoruz hiç endişe etmeyin, çözüyoruz. Türkiye'yi bu musibetlerden kurtaracağız." dedi.

Soylu, Bodrum İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Doğu'da, Güneydoğu'da milletin desteği sayesinde başı dik gezdiğini belirtti.

Farklı meselelerle millete maliyet ödetilmeye çalışıldığını, insanların oyalandığını, insanları üretimden, birliğinden, kardeşliğinden alıkoymak için bazı kesimlerin ellerinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Soylu, bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur olduğunu, Mardin'e geçen yıl 3 milyon turist geldiğini anlattı.

Türkiye'nin son 17 yılda, Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yendiğini dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Ne yapacaklardı çocukları? Alacaklardı dağa götüreceklerdi. Ellerine kalaşnikof vereceklerdi. Eruh'ta kimisi mandolin çalıyor, kimisi saz, kimisi gitar çalıyor, kimisi şarkı söylüyor, kimisi el işi yapıyor, kimisi resim yapıyor, kimisi Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Bilmenizi istiyorum, kim ne söylerse söylesin, hangi anlayışla söylerse söylesin, bu ülkenin evladı olarak söylüyorum; 13-14 yaşındaki çocukları dağa getirip o Murat Karayılan hayvanıyla Cemil Bayık hayvanına, onların masasına meze yapıp taciz ettiren, tecavüz ettirenlere, buradan Bodrum'dan söylüyorum, burunlarından fitil fitil getirmezsem Allah hesabını sorsun."

İki yılda 3 bin 300 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Soylu, "3 bin 99 barınak ve sığınağı tarumar ettik. Geçen yıl terör örgütünün psikolojisini altüst ettik. Geçen yıl 30 yılın en düşük rakamıyla terör örgütüne katılım oldu, 136 kişi. Teslim olan 450 kişi. Terör örgütünün ipini söküyoruz hiç endişe etmeyin, çözüyoruz. Türkiye'yi bu musibetlerden kurtaracağız. Sadece PKK değil, DHKP-C diye bir terör örgütü vardı. Her ilde her ilçede DHKP-C terör örgütünün yöneticileri vardı. DHKP-C'nin Türkiye'de bulunan yöneticilerinin tamamı ya ölüdür ya da tutukludur." diye konuştu.

Soylu, terör odaklarının Türkiyeyi birbirine katıp, kaos çıkartıp, çocukların iş imkanlarını ortadan kaldırıp, Türkiye'nin cazibe merkezi olmaktan uzaklaştırılmasını amaçladığını, bunu ortadan kaldırabilmek için hangi adım atılıyorsa, onu engelleyebilecek bir adımı ortaya koyduklarını kaydetti.

Uyuşturucu ve sigara kaçakçılığıyla mücadelede önemli başarı elde edildiğini, teröre hizmet eden belediye başkanlarını görevden aldıklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"PKK'nın şah damarını kestik. Şimdi çıkacaklar İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar Apo'nun İmralı'dan serbest kalabilmesi için yürüyüş yapacaklarmış 15 vilayette. 'Sizi yürüten adam değil' dedim. Yürüyebildiler mi? Ben o vekillere diyorum ki 'O terörist cenazelerine sakın gitmeyin.' Terörist cenazelerine sizi yaklaştırmayız. Geçen gün cezaevinde ölen bir teröristin cenazesine Diyarbakır'da gitmeye kalktılar. Dedim ki 'Havalimanına sokmayacaksınız, mezarlığın uzağına da sokmayacaksınız.' Bu kadar açık ve net. Ülkemizi yıllardır bu musibetle karşı karşıya bırakmak isteyenlere fırsat vermediğimiz güçlü bir dönemi yaşıyoruz."

Türkiye'nin bir tezgahın içine sokulmak istendiğini vurgulayan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye'de ekonomi gürül gürül adım atacak. 4,5 yılda terörün tamamen kökünü kazıyacağız, etrafımızdaki coğrafyaya barış huzur getireceğiz. Bu milletin sayesinde boynum hiç eğilmedi. Bu milletin ortaya koyduğu iradeyle eğilmedi. Şimdi yapmak istedikleri şudur; önümüzdeki 4,5 yılda Türkiye'ye fitne tohumu ekmek. 299 PKK'lı ve HDP'liyi bunlar, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden, 220 CHP'den, 27'sini İYİ Parti'den, yaklaşık 74 tanesini de Saadet Partisi listelerinden. Bunların kimisi, PKK'ya patlayıcı taşımış, kimisi haraç toplamış, kimisi PKK adına uyuşturucu yetiştiriciliği yapmış, kimisi PKK'nın adamlığını yapmış, haber götürmüş, haber getirmiş, kimisi Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için açlık grevi yapmış. O yüzünde meymenet olmayan bir adam var HDP'nin Eşbaşkanı Sezai Temelli. O da diyor ki 'İçişleri Bakanı eksik söylüyor, 300'ün üzerinde verdik. Allah razı olsun hepsini de kabul ettiler' diyor. Yaptıkları Kandil'in vermiş olduğu listeleri CHP'ye, Saadet Partisine, ben kaç gündür söylüyorum, birisi demedi ki 'Şu isimleri bana göndersenize' Sadece söyledikleri şu, madem bu adamlar böyle neden bunlara İçişleri Bakanı işlem yapmıyor. Sen seç de bakalım ben ne yapıyorum, göreceksiniz."

Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisi hakkında "Ahlaksız bir seçim kampanyası yürütüyor." dediğini aktararak, "Ben ahlaksız bir seçim kampanyası yürütmüyorum Temel Efendi, sana söylüyorum ama sen PKK'yı meclise taşıyarak, Necmettin Erbakan'ın milli görüşünü, PKK'ya yaftaladın. Bugün de ahlaksızlığı sen yapıyorsun. Şanlıurfa'da, Adıyaman'da PKK ile beraber seçim kampanyası yapıyorsun." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Ey İmamoğlu, ey Mansur Yavaş, siz kazanırsanız bizim oylarımızla kazanacaksınız, alacağımızı seçimden sonra alacağız." dediğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Bu sözleşmeyi kim yaptı? Siz mi yaptınız bu sözleşmeyi? Bu sözleşmeyi kim imzaladı? Bu sözleşmeyi şehit aileleri mi imzaladı? Gabar'da, Cudi'de, Kato'da, Bestler Deresi'nde, Tunceli'de Kutu Deresinde, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Madur'da, Avaşin'de, kundaktaki çocuğunu görmeden giden ve 'Ben bu ülkemin namusu için, ezan için, bayrak için şehit olmaya gidiyorum hakkını helal et' diyen o çocukların anneleri, babaları mı imzaladılar? Bizden çok var ama bu memleketten bir tane var. Gözünü dikenin, gözünü oyarız."

Soylu'ya, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ile AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Bakan Soylu, buradaki programının ardından b