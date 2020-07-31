İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Pervari Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı:

AA

Bakan Soylu Şırnak'taki temaslarının ardından, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile helikopterle Siirt'teki Pervari Doğan Üs Bölgesi'ne geçti.

Burada Soylu'yu Siirt Valisi Osman Hacıbeştaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Pervari Kaymakam Vekili Mehmet Tunç, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç, İl Genel Meclis Başkanı Cangir Bayram, Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan, Beğendik Belediye Başkanı Gürgün Özdemir ve vatandaşlar karşıladı. Üs bölgesinde kurban kesildi, dua edildi.

Bakan Soylu daha sonra üs bölgesinde asker ve vatandaşlarla çay içti, sohbet etti. Şırnak'taki güvenlik güçleri ile bayramlaştıktan sonra Siirt'e geldiğini belirten Soylu, "Hem sizi görmek hem de bayramlaşmak için geldik." dedi.

Pervari ilçesi kırsalındaki operasyonda bu ay teröristlerle çıkan çatışmada 2 özel harekat polisinin şehit olması, 2 özel harekat polisinin de yaralanmasına ilişkin Soylu, "Geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi tekrar iletmek için geldik." diye konuştu.

- "Üzerimizdeki sorumluluk büyük"

"Bizim yürüdüğümüz yolda şehadet vardır, bu bize emirdir. Bu bizim kabulümüzdür ve bu bizi yürüdüğümüz yoldan döndürmez. Sıratımüstakimdir, doğru yoldur, Cenabıallah'ın, Hakk'ın yoludur. Bizim yürüdüğümüz yol bu toprakları bize emanet edenlerin bize bıraktığı sorumluluğun üzerinde olduğu yoldur. 'Bütün inananlar kardeştir, müminler kardeştir' diye bize tembih edilen bir yoldur." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim yürüdüğümüz yol, iddiamız olan bir yoldur. Çocuklarımızın bütün dünyaya, bütün coğrafyaya söyleyecek sözlerinin hükmü olacağı güne ulaşabilmeyi hedef alan bir yoldur. Çocuklarımızın gözündeki parıltının her geçen gün daha arttığı yoldur. Bir elimizle batıyı, bir elimizle doğuyu, bir elimizle kuzeyi, bir elimizle güneyi, bir elimizle Orta Doğu'yu, bir elimizle Balkanları, bir elimizle Kafkasları, bir elimizle Avrupa'yı, bir elimizle bütün medeniyetimizle bütün dünyayı nakşedeceğimiz, kucaklayacağımız bir yoldur. Onun için üzerimizdeki sorumluluk büyüktür."

- "Yapacağımız çok iş, atacağımız çok adım var"

Zor evrelerden, zor yıllardan geçildiğine işaret eden Soylu, "Bugün sabah bayram namazı İstanbul'da Ayasofya'da kılındı. Ağzımıza aldığımız zaman, zihnimize getirdiğimiz zaman bizi kelepçelemeye çalışanlara karşı bir millet, birliğinin, beraberliğinin, uyumunun, gelişmesinin karşılığını gösterdi." şeklinde konuştu.

Soylu, sabah da Sefine bölgesinde olduklarını anlatarak "Tam 40 yıldır oraya gidilemiyor. Bugün bayram namazını Müftümüzün riyasetinde orada kaldık. Allah'a hamdüsenalar olsun. Yapacağımız çok iş var, ülkemiz için, coğrafyamız için, insanlık için yapacağımız çok iş var, atacağımız çok adım var." diye konuştu.

Siirt'te çocukları gördüklerini aktaran Soylu, onların her birini mühendis, doktor yapmanın, onları bu ülkeye hizmet ederken, çalışırken görmenin sorumlulukları olduğunu bildirdi.

Soylu, bayramların huzur, kardeşlik ve barışın müjdecisi günler olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Allah bizi hep birlikte bu söylediğim hususiyetler içerisinde bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Duamız budur. Burada o iki kahraman, bu köyün vermiş olduğu onlarca şehitler başta olmak üzere bu ülkenin istiklali, bağımsızlığı, milletimizin namusu, ay yıldızlı bayrağımız için, gözünü kırpmadan şehit olanların her birine rahmet diliyoruz."

- "Şehitlere karşı sorumluluğumuz var"

"Şehitlere karşı sorumluluğumuz var. O sorumluluğumuzu bu coğrafyanın tamamını huzur haline getirebilmek marifetiyle yerine getirmek durumundayız. Bu nesil çok çekti. Sıkıntı, dert, kaos, darbeler, terörizm, ekonomik yoksulluklar, kardeşin kardeşe düştüğü günler, her şeyi gördünüz. Sizden daha çok gören bir nesil yok, olmayacak da. Allah'ın izniyle onun için tecrübelerimizle, birikimlerimizle çektiklerimizi gelecek nesillere çektirmemek için el birliği içerisinde olalım." ifadelerini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"Yeter artık, fabrikalar gelsin, hayvanlarımızın sayısı çoğalsın, tarlalarımız bereketlensin, üniversitelerimiz şenlensin. Okullarımız çocuklarımızın sesleriyle çınlasın, bunları yapalım. Bunların önemli bir bölümünü yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koşmuş olduğu iradeyle Allah'a hamdolsun, yapılamayacakların yapılabileceğini gösterdik hep birlikte. Geçen gün Ilısu Barajı'na gittim, muhteşem bir eserdir. Şırnak'tan geliyorum, tekstil fabrikaları açılıyor. Şırnak'ın merkezinde, Cizre'de. Önceki gün Ağrı'daydım öyle, Şanlıurfa'daydım öyle, Diyarbakır'daydım Organize Sanayi Bölgeleri gelişiyor. Siirt'te de öyle. Biz huzurluysak Orta Doğu huzurludur, Kafkasya huzurludur. Biz güçlüysek mağdurların ve mazlumları başı diktir."

Büyük bir medeniyetin çocukları olduklarına dikkati çeken Soylu, komşu, dost, akraba, emanetin ne olduğunu iyi bildiklerini vurguladı. Bu değerleri bilmeyenlere de öğretmeyi, hassasiyetlerin, değerlerin önemini hissettirmeyi dinen görev bildiklerini aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Nerede durduğumuzu, nerede oturduğumuzu hangi adreste olduğumuzu biliyoruz. Adresimizde en ufak bir sapma yok. Adresimizde tarif edilemeyen bir durum söz konusu değil. Cenabıallah bizi yaratırken adresimizi de belirlemiş, tarifimizi de belirlemiş. Navigasyonla yol bulmaya çalışan bir medeniyet, bir millet değiliz. Yolumuz başından beri belli, açık ve net. Tarifimiz, adresimiz, kimliğimiz belli. İyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Dostluk, komşuluk, ahbaplık, yarenlik, akrabalık, büyük nedir, küçük nedir biliriz. Bunları bilmeyenlerin bu coğrafyaya hakimiyetini bu kahramanlarımızla beraber engelledik."

- "Büyük adımları hep birlikte atmaya devam etmenin zamanıdır"

Soylu, "Şimdi büyük adımları hep birlikte atmaya devam etmenin zamanıdır. Göreceksiniz, hiçbirinizin ummadığı gelişmeler Türkiye'de yaşanacak. Göreceksiniz, Türkiye çok yakın zamanda dünyanın en önemli cazibe merkezi haline gelecek. Yeter ki huzurumuzu elimizde tutalım, yeter ki bunu hep birlikte sağlayalım, bunu hep birlikte gerçekleştirelim." dedi.

Bunun yollarını örenlerin şehit 2 özel harekat polisi gibi evlatlar olduğuna dikkati çeken Soylu, "Allah onlardan razı olsun. Allah onlarla cennette buluşmayı nasip etsin. Gazilerimize minnettarız, şükran duyuyoruz. Onun için bu mücadeleye sadece kendi sınırlarımızı değil, etrafındaki coğrafyayı da huzura ve sükuna kavuşturuncaya kadar devam etmek asli vazifemizdir. Biraz önce M4 kara yolundaki kahramanlarımızla konuştum. Cerablus'tan Azez'e, Afrin'e, İdlib, Resulayn, Tel Abyad'a kadar huzur bizle gelmektedir. Çünkü biz huzur medeniyetinin çocuklarıyız. Sorumluluğumuz yüksek." diye konuştu.

Soylu, büyük bir tarihin yazıldığını dile getirerek her zorluğun sonunda kolaylık, her karanlığın sonunda aydınlık olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine değinen Soylu, "Cumhurbaşkanımız dünyanın salgın nedeniyle zor zamanlar yaşadığı bir dönem içerisinde Türkiye'yi dimdik ayakta tuttu. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Mehmetçiğe seslenerek, büyük bir azimle yola devam edileceği mesajını veren Soylu, "Allah yardımcınız olsun inşallah. Bayramınızı ailelerinizle birlikte tebrik ediyorum. Allah ağız tadıyla nice bayramlara ulaştırsın." ifadelerini kullandı.