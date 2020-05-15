İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sanal Taktik Eğitim Merkezi dünyada sadece 3 ülkede olan Sanal Operasyon Merkezi’ndeyiz. Özel Harekatımıza çok yakıştı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi daima hazır” dedi.