İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte muhtarlarla bir araya geldi. Programda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, “Birileri son yıllarda muhtarlarımızla ilgili attığımız adımları, özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgisini, Külliye'dekiKülliye'deki muhtar buluşmalarını maalesef siyasi mecralarda ele alarak çok eleştirdi ve küçümsedi. Bildiğim kadarıyla şuana kasar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 49 muhtar buluşması gerçekleşti. Yaklaşık 32 bin muhtarımız bu toplantılara katıldı. Bu yaklaşıma ilişkin eleştiriler, küçümsemeler, bunu siyasi alana çekmek, açıkça ifade ederim ki yanlış ve çağdışı bir yaklaşımdır.” diye konuştu.

"MUHTARI İÇİN MERKEZİNE ALMAK, DEMOKRASİYİ TAHKİM ETMEK DEMEKTİR"

Bakan Soylu, “Muhtarı işin merkezine almak, demokrasiye tahkim etmek demektir. Milletin sesini daha çok duyabilmek, milletle daha çok temas edebilmek, milletin hem talebini dinleyebilmek, nabzını tutabilmek, hem de milletin rehberliğinden istifade edebilmek demektir. Belki farkındalar yada değiller ama ben farkındayım, muhtar aynı zamanda duruşuyla, yaptığı iş ile kamunun en önemli denetleme mekanizmasıdır ve söylenenlerin, taahhüt edilenlerin en önemli takip mekanizmasıdır.” şeklinde konuştu. Soylu, "Cumhurbaşkanımızın bu iletişime ağırlık vermesinin, bu kurumu önemsiyor olmasının altında çok doğru ve sağlam bir mantık yatmaktadır. Sizinle birlikte ülkemizin en ücra köşelerine kadar, en kılcal damarlarına kadar ulaşabilme fırsatına sahip olabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin demokrasi anlamında en köklü yapılarından birisi olan muhtarlığı daha kurumsallaştırarak güçlendirmek istediklerini dile getiren Bakan Soylu, “Bu amaçla öncelikle, Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk. Bu adımla beraber Büyükşehir Belediyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlar Müdürlüğü kurulması sağlanmıştır. Ayrıca, Valiliklerimizde bir vali yardımcısının, Büyükşehir Belediyelerimizde ise bir genel sekreter yardımcısının, diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısının muhtar taleplerinden sorumlu olması sağlanmıştır. Yine muhtarlarımızın taleplerini elektronik ortamda iletebilmesinin ve takibinin sağlanabilmesi için Bakanlığımız tarafından kısa adı MUBİS olan Muhtarlar Bilgi Sistemi'ni hizmete aldık." açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, bu sistem üzerinde 95 bin 595 muhtar talebinin işleme alındığını belirtti. Tek tip kimlik kartı uygulamasına geçildiğini dile getiren Soylu, 50 bin 152 kimlik kartının muhtarlara gönderildiğini söyledi.

"MUHTARLARIMIZ BUGÜN İTİBARİYLE 2 BİN 26 LİRA ALIR HALE GELMİŞTİR"

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “Muhtarlığın kendisi başlı başına bir sorumluluktur. Dolayısıyla muhtarlarımızdan silah harcı alınmaması için bir yasal düzenleme Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirildi ve bu noktada muhtarlarımıza bir kolaylık sağlandı. Bununla birlikte muhtarlarımızın çok uzun zamandan beri tartışılan acaba olur mu, olmaz mı diye değerlendirilen sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte gerçekleştirildi. Maaşlarla ilgili olarak 2002’ye göre ortaya koyduğumuz anlayış zaten malum. 2002’de 97 lira alan muhtarımız, 2005’te 248, 2016’da bin 310, bugün itibariyle de 2 bin 26 lira alır hale gelmiştir.”

"TÜRKİYE'Yİ SİNDİREMEDİLER"

Soylu, Barış Pınarı Harekatı noktasına nasıl gelindiğinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Bize Orta Doğu'daki planlarını dayatmak, hayallerindeki terör devletini kabul ettirebilmek için her şeyi denediler. Darbe yapmaya kalktılar. Başaramadılar. İçerideki terörü azdırmak istediler. Başaramadılar. Ülkeyi istikrarsızlaştırmak, siyasi sahada kaos çıkarmak istediler. Yine başaramadılar. Ekonomi ile saldırdılar, döviz operasyonu yaptılar. Yine başaramadılar. Güneyimizde bir terör örgütü ile beraber iş tutup DEAŞ'laDEAŞ'la mücadele bahanesiyle bize güya vebayı gösterip sıtmaya razı etmek istediler. Yine başaramadılar. Türkiye'yi sindiremediler. Ülkemizi susturamadılar.” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ PKK'YA, YPG'YA ALIŞTIRMA POLİTİKALARI TUTMAMIŞTIR"

Bakan Soylu, şunları kaydetti: “Hem Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu, bilge liderliği, hem milletimizin artık bu işin bitmesine dönük iradesi Allah’a hamdhamd olsun ki bizi pınarın başına getirmiştir. Bugünkü meselede birilerinin kafaları karışmış olabilir. Ama milletimizin de bizim de kafamız gayet nettir. Şurası açıktır ki Batı’nın Suriye’de izlediği politika, sevinerek söylemeliyiz ki hedefine ulaşamamıştır. Türkiye’yi PKK’ya, YPG’yeYPG’ye alıştırma politikaları tutmamıştır. Çok meraklısı varsa, alsınlar kendi ülkelerinde ağırlasınlar.”

Bakan Soylu, “Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bunu defalarca söyledik. Bu ülkenin toprağı da kaynakları da bize yetmektedir. Biz başka ülkeler gibi üç beş damla petrol için, ürettiği silahları satmak için dünyanın dört bir köşesinde huzursuzluk çıkaran, darbe yaptıran, kan akıtan, kardeşi kardeşe kırdırmak için fitneyi yayan ülkelerden değiliz.” ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 40 yıldır PKK terörüyle sınandığını ifade eden Soylu, "Silah vermeyecekmişsiniz, vermeyin. Bakanları yasaklayacakmışsınız, yasaklayın. Türkiye'ye ambargo koyacakmışsınız, koyuverin. Bunların karşılığında özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, toprak bütünlüğümüzü, geleceğimizi almak istiyorsanız avucunuzu yalarsınız." şeklinde konuştu.

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