İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programında canlı yayına telefonla bağlanarak, kadın cinayetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, KADES uygulamasının önemine değindi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

KADES uygulaması ne zaman hayata geçti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mart 2018 gibi biz başladık bu uygulamaya. Aslında hem çağın bize sunduğu imkanları kullanabilmek hem de buradan da bunu bir eğitim modeli olarak ortaya koyabilmek, insanları daha rahatlatan daha bu konuda emniyet güçleriyle, güvenlik güçleriyle bir arada olabileceğini sağlayabilmek. Bir butona bastığı zaman hemen ulaşabileceği, hissedebileceği güven vermek. Özellikle kadınlara iyi bir program oldu ve biz daha fazla yaygınlaşmasını bekliyorduk. Biz her seferinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çok fazla toplumsal destek aldığımızı söylersek herkesi yanıltmış olurum. Bir kaç kadın derneğinin dışında yani kendi internet sitelerinde, kendi tanıtım logolarında, kendi kurallarında bunu ne kadar uyguluyorlar diye oradan da çok büyük destek alamadık. Biz tüm güvenlik birimlerine bunu yaygınlaştırmak istedik. Bundan 3 gün öncesine kadar uygulamayı indiren kişi sayısı 70 bin idi. Oysa 3 günde bu sayı 182 bine çıktı.

2018 yılında yüzde 25, 2017'ye göre kadın cinayetlerinde azalma söz konusu oldu. Bu bizi umutlandırmıştı. 2019 yılın başından itibaren arttı. Biz artışı ilk 3-4 ayda hissedince hemen bütün arkadaşlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da dahil olmak üzere ortak çalışma grubu oluşturduk. Çünkü alarm zillerini 3. ayın sonunda almış olduk.

Türkiye'nin almış olduğu ciddi tedbirler var. Bizim asayiş olarak almış olduğumuz hem de Adalet Bakanlığı ile birlikte almış olduğumuz tedbirler var. Ama toplumsal olarak daha fazla birlikte çalışmamız lazım." şeklinde konuştu.

BİREYSEL SİLAHLANMA VE KADINA ŞİDDET

Bakan Soylu bireysel silahlanma konusuna ilişkin, "Türkiye'ye, Avrupa'ya baktığınız zaman ruhsatlı silah meselesinde ve ruhsatlı silah meselelerinin olaylara karışımında çok büyük ceraim göremiyorsunuz. Biz bu konuda ciddi önemler ve tedbirler aldık. Türkiye'de ruhsatlı silahlarla olayların olma oranıyla, ruhsatsız silahlarla olayların olma oranı birbirinden o kadar ayrı ki, ben burada silahların artmasını ortaya koyuyor değilim. Ama biz okuyan yazan insanlarız ayrıca analiz yapmalıyız. Yani insanlar nelerle bu cinayetleri işliyorlar, bunları nereden alıyorlar ve bunu nasıl sağlıyorlar bizim temel sorumluluğumuz bu.

Geçen yıl Türkiye'deki tüm polis merkezi amirlerine yaklaşık bir hafta boyunca, kadın cinayetleri meselesi ve uyuşturucu meselesi başta olmak üzere eğitim aldırdık. Bütün polis merkezlerimizde 'güven masası' diye bir masa oluşturduk. Bu güven masasına tam 3 bin kadın polis alıyoruz. Kadın cinayetleri ya da kadın konusunda karşı karşıya kalınan sıkıntılara, güven masasında bulunan arkadaşlarımızın, en önemli mesele olarak başvuruyu almalarını temin etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.