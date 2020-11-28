Bakan Soylu rakamı açıkladı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta KADES indirme sayısı, 620 bin 829´dan 891 bin 181´e çıktı. Teşekkür ediyor, 1 milyon indirme hedefimiz için destek istiyoruz. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim" ifadesini kullandı.

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