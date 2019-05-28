İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bugüne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hizmet binasında belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Soylu, girdikleri yerin iklimini Allah'ın kendilerine bahşettiği akılla, duygularla anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Soylu, "İstanbul'a yönelik eğer bir hizmet kervanı yürüyorsa, gönüllü ve gayret gösteren arkadaşlarımız sayesinde yürüyor." diye konuştu.

İstanbul'un güç merkezi olduğu için ele geçirilmek istendiğini ifade eden Soylu, bu nedenle büyük mücadele olduğunu dile getirdi.

Hakurk bölgesine TSK'nın hava ve karadan operasyon gerçekleştirdiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Bu bir tercih. Ama bunun için buradan oraya gidebilmek için aracınız olacak, en teknolojik donanımınız olacak, insansız hava araçlarınız, gece görüş kameralarınız olacak. Eğer bunlara yatırım yaparsanız bunlar olur. İşte Türkiye, Tayyip Erdoğan ile birlikte 21. asrın başından itibaren Türkiye'nin farklılıklarını istismar edenlere yönelik, o istismar alanlarını kapatabilmek için bu mücadeleyi tahkim edecek adımlar attı.

Bu ülke operasyon yaparken insansız hava aracı bozuldu. İsrail'e gönderdik tamir edip göndermediler. Şimdi kimseye ihtiyacımız yok. Biz Zeytindalı Harekatı'na giderken, Afrin'e... Akıllı mühimmatlarımız yetmezse diye endişe içerisindeydik. Amerika'dan isteyecektik. O da bizi senatosuna havale edecekti. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bizim evlatlarımız, mühendislerimiz Amerika'ya gerek duymadan akıllı mühimmatlarımızı üretebilme onurunu bizim önümüze koydular. Orada bir tercih kullandık. Kullandığımız tercih maliyetlerimizi, harcama normlarımızı etkiliyor."

"YILBAŞINDAN BU YANA 41 ÜST DÜZEY TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Soylu "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bugüne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Bir not geldi, 4 Ekim 2018'de Mardin'in Dargeçit ilçesinde 8 jandarmamızın arabasının altına EYP sermişlerdi ve patlamada 8 jandarmamız orada şehit olmuştu. Bunların bir tanesi de aldıklarımızın faili çıktı." ifadelerini kullandı.

Seçimin kaybedilip kazanabileceğini dile getiren Soylu, "Bazen de kaybetmek, bazen de kazanmak kaybetmektir. Nefsimizi terbiye edememişsek, biz kimin hakkını niçin yiyelim? Kazandığımız, kaybettiğimiz seçimler var. 31 Mart'ta dedik ki, 'Bizi zayıflatırsanız Türkiye bir beka sorunuyla karşı karşıya kalır. PKK'dan terör örgütlerine kadar iş birliklerini hepimiz gördük. Ne olursunuz bizi bunlara karşı zayıflatmayın dedik. Ne yaptı millet? Bize yüzde 52 oy verdi Cumhur İttifakı'yla beraber. AK Parti'ye yüzde 44,5 verdi." dedi.

"BİZ İSTANBUL'DA SEÇİMİ KAYBETMEDİK"

İçişleri Bakanı Soylu, tercihlerinden dolayı gönlünü alamadıkları vatandaşlar bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bütün bunların içerisinde kaybettiğimiz ve kazandığımızı yerler var. İstanbul'da çalıştığımın 3 katı kadar Ankara'da çalıştım. Ama kaybettik. Antalya göz bebeğimizdi, kaybettik. Adana-Mersin Cumhur İttifakı'ydı kaybettik. Ama kazandığımız yerler var. Giresun'dan Zonguldak'a kadar hiç kazanamadığımız yerleri kazandık. Daha önce kaybettiğimiz yerleri kazandık. HDP'nin elindeki yerleri kazandık. Apo'nun memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti'sine kadar bugüne kadar kazamadığımız yerleri kazandık. Ama biz İstanbul'da seçimi kaybetmedik. Ben hayatımda böyle seçim görmedim. 207 oyu Binali ağabeyin karşı tarafa yazılabiliyor. Bir sandıkta olsa sehven, 1-2 sandıkta olsa yorgunluktur, 3 sandıkta olsa 2'si sehven biri cambazlıktan dersin... Ama 100'e yakın sandıkta, İstanbul'un her tarafında bir organizasyon olduğu açık. Yedirebilirseniz yedirin dediler. Sandıkların yüzde 90'ının açılmasını istedik, açtırmadılar."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit de toplantıda yer aldı.

Macit, Bakan Soylu'ya Deniz Temiz Derneği'nce atıklardan imal edilen bir kemençe hediye etti.