İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Soylu, Yunan Sahil Güvenliği tarafından denize atılan 3 göçmenle ilgili olarak "İnsanlık dışı olay, barbarlık, canilik" nitelemesi yaptı.

Bakan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli...