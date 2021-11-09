Bakan Soylu, mesajında, "Hatay Hassa'da, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polisimiz Davut Kaplan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, polis teşkilatımız ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."