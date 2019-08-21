25 Mart 2018 tarihinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana gelen kazada Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atan Adnan Ö.'nün kullandığı 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması ve çarpması sonucu kontrolden çıkarak karşıdan gelen 41 BD 308 plakalı özel ambulansla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (36),eşi Zehra (29),çocukları Safiye Nur, Hamza, Kader Üzüm ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm (29) yaşamını yitirdi. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü Adnan Ö. ise kaza yerinden kaçtı. Sürücünün Gürcistan'a kaçtığı ileri sürüldü.

MHP'Lİ VEKİLDEN SORU ÖNERGESİ

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kazayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı. Özdemir, Bakan Soylu'dan kaza tespit tutanağının açıklamasını isterken, firari sürücünün yurt dışına nasıl çıktığını ve yakalanması için çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

BAKAN SOYLU: YAKALAMA EMRİ VAR

Bakan Soylu, soru önergesine verdiği yanıtta, firar eden sürücü Adnan Ö.'nün kazada asıl kusurlu olduğunu, kazaya karışan ambulans sürücüsünün kusur ve ihlalinin olmadığı yönünde rapor tutulduğunu söyledi. Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Soru önergesinde bahsi geçen olayla ilgili kazaya sebebiyet veren 38 KY 432 plakalı araç sürücüsünün Karayolları Trafik Kanunu´nun 'aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' ve 'asli kusur, doğrultu yön değiştirme manevralarını yanlış yapma' maddelerini ihlal ettiğinden asli kusurlu olduğu, 38 E 4730 plakalı araç sürücüsünün aynı kanunun 'araç hızını yüke, yola, havaya göre ayarlama' maddesini ihlal ettiği ve 41 BD 308 plakalı özel amaçlı ambulans sürücüsünün ise kazada kusur ve ihlalinin olmadığına dair rapor tanzim edildiği anlaşılmıştır. Ayrıca firari şüpheli hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma´ suçundan yakalama emri bulunmaktadır."