Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan protestolarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto ile ilgili, "Türk polisi kanunun gereğini yerine getirdi. 12 Eylül'e atıf yapanlar, insan hakları siciliniz kapkaradır." ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz." açıklamasında bulundu.
Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır…
Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar. Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu.
İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar... Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile Polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu.
Bunu eleştirenlere soruyorum:
Ne yapılsaydı yani!?
1- Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi?
2- Polise katil diyenlere göz yumulup ”buyurun geçin” mi denseydi?
3- Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi?
4- Veya "Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım.” mı denseydi?
Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum: Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır…
İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak Milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak, Aziz Milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile, kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz...
NE OLMUŞTU?
Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylı protestolar sırasında güney kampüs ana girişindeki demir sürgülü kapıya kelepçe takılmıştı. Kelepçenin üniversitenin özel güvenlik görevlilerine ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede kelepçenin kapıya Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından takıldığı belirlenmiş, olayla ilgili inceleme başlatılmıştı.
KELEPÇEYİ TAKAN POLİS, "İNİSİYATİF KULLANDIM" DEDİ
Polis memurunun üst amirlerinden talimat almadan kelepçeyi kapı demirlerine taktığı tespit edildi. Olayla ilgili bilgisine başvurulan polis memurunun inisiyatif kullanarak kelepçeyi demir kapıya açılmaması amacıyla taktığını söylediği kaydedildi. Olayla ilgili kapsamlı incelemenin sürdüğü belirtildi.
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