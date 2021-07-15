İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "bir ihanetin karanlığını umudun aydınlığına çevirmenin üzerinden 5 yıl geçtiğini" anımsattı. Milli irade ve demokrasi uğruna milletin ödediği sayısız bedellerin sonuncusu olan 15 Temmuz gecesinde ortaya konulan direnişin 5. yılında, 251 şehidin özlemi ve ecdattan emanet alınan milli şuuru, herhangi bir eksiklik olmadan muhafaza etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:
"Şurası açıktır ki o karanlık gecede milli iradeye ve demokrasiye tasallut eden karanlık planları sabaha varmadan boşa çıkan FETÖ ve onun arkasındaki güçler, asıl darbeyi ülkemizin o geceden sonra ortaya koyduğu gelişme, kalkınma ve geleceğini yeniden inşa etme azmiyle almışlardır. Kim bilir, hangi küresel plana payanda yapmayı hayal ettikleri Türkiye, bugün insansız hava aracı üretiminde dünyada söz sahibi, Doğu Akdeniz’de, Libya’ya kadar güvenliğini ve uluslararası haklarını takip edebilen, güney sınırının altında oluşturulmak istenilen statükoya karşı hak ve hukukunu savunabilen, mazluma umut olabilen, tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını sürecinde dahi tüm altyapısıyla başarıyla ayakta kalabilen bir kapasiteye ulaşmıştır."
İçişleri Bakanlığı olarak terör başta olmak üzere pek çok iç güvenlik başlığında Türkiye'yi daha güvenli haline getirme yolunda önemli adımlar attıklarını anlatan Soylu, "Terör örgütü PKK’yı, tarihinin en düşük eleman seviyesine, en düşük katılım seviyesine ve örgütten kopmaların en yüksek olduğu noktaya hapsetmişken 15 Temmuz ihanetinin taşeronu FETÖ ile de ilk günkü azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016’dan bu yana 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı ile adli makamların kararıyla 99 bin 123 tutuklama yapıldığını dile getirdi. Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Şurası açıkça anlaşılmıştır ki salalar eşliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimizin ortaya koyduğu cesaret, 251 şehidimizin, gazilerimizin, o gece tarifsiz bir maneviyatla sokağa inen, diliyle ve kalbiyle ülkesi için dua eden tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu sahiplenme, sadece o ihaneti bastırmakla sınırlı kalmamış, geleceğimizi inşa etmek için gereken tüm gücü, bizlere ihsan etmiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz’un tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimizin, geleceğimize de ışık tutan milli irade ve demokrasi zaferini tebrik ediyorum."
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