İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! 7 milyon 430 bin TL destek - Son dakika haberleri

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabinemizde yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek oldu. AFAD’a yapılan toplam bağışlar 216 milyon 93 bin 384 liraya ulaştı. Milletimizin şifresi birliğidir. Bu millet, büyük millet” ifadelerine yer verdi.