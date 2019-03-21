İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’ya destek olmak için Marmaris’e geldi. Atatürk Meydanı’nda etkinlikte halka hitap eden Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığının altını çizen Soylu, “İnsansız hava aracına bir yazılım yaptık bir de altına bir aparat taktık. O teröristler bazen dağlarda yürüyorlardı ya, Marmarisliler şimdi bırakın yürümeyi kafalarını bile çıkaramayacaklar. Türkiye eski Türkiye değil. Allah’a şükür Marmaris’te gece on ikide, birde insanlar nasıl yürüyorlarsa bilesiniz ki Şırnak’ta da, Batman’da da, Diyarbakır’da da öyle. Terör örgütünün burnunu çıkarmıyoruz burnunu. Kim milletimize musallat olursa biz de ona musallat oluruz. 2018 yılında 275 mafya örgütünü çökerttik. Bunların 10’u ulusal ölçekte. 2019’da da devam ediyoruz, hiç merak etmeyin. Ölçümüz şudur, bir anne sabahleyin çocuğunu okula gönderdiğinde kafası arkada kalmayacak.” dedi.

Soylu programın ardından ilçeden ayrılarak Fethiye’ye hareket etti.