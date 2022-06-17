Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Jandarma, 'Ape Musa' gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler..

Bakanlıktan yapılan açıklamada da, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında, 17 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, JÖH ve JOPER birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 Operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu (1’i turuncu kategori) silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." denildi.