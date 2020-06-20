İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak Şeraffetin Elçi Havalimanına, oradan da Güçlükonak ilçesine bağlı Koçtepe, Düğünyurdu ve Akçakuşak köyüne gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Güçlükonak İlçe Kaymakamı Serhat Doğan eşlik etti. Bakan Soylu, il başta Koçtepe köyde kurulan taziyede Nesim Beştaş, babası Resul Beştaş ve ailesine başsağlığı diledi. Daha sonra Düğünyurdu köyünde taziyesi kurulan Osman Tuncay'ın taziyesini ziyaret etti. Taziyede Osman Tunca’yın eşi Emine Tuncay ile bir süre sohbet ederek, şehitlerin kanı yerde kalmayacağını ifade etti.
Daha sonra içişleri bakanı Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı telefonla arayarak şehit babasıyla görüştürdü. Osman Tuncay'ın babası Mehmet Tuncay ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, “Mehmet bey başınız sağolsun. Allah taksiratını hasenata tebdil etsin. Cenetiyle cemaliyle şehitlerimize rahmet eylesin. Sevgili habinine komşu eylesin inşallah. İnşallah cenettinde evlatlarınızla beraber haşru cem eylesin. Bunlara bedellerini ödettik, ödetiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. Bütün aileye selamlar” dedi.
İçişleri bakanı Soylu ve beraberindeki heyet iki şehidin olduğu Akçakuşak köyüne geçti. Emin Eruğul ve Hacı Atilla’nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Burada bir konuşma yapana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “çoluk çocuğun nafakasını temin etmek için çalışan Osman, Emin, Hacı ve Nesim kardeşimiz hain bir pusu kuruldu. Ve şahadete eriştiler. Cenabı Allah onları cenettiyle muşeref eylesin. Bütün duamız budur. Bizim inancımızın bize tembihatı var. Siz onları öldü zannedersiniz, ama olar diridirler. Onalar bizim yanımızdalar. Çoluk çocukların, eşine muhafızdır. Biz ona inanıyoruz. Biraz önce sayın Cumhurbaşkanımızda söyledi. Biz gereğini yerine getireceğiz. Ama biz size minnettarız. Vakarlığınıza minnettarız. Bu ortaya koyduğunuz sabra minnettarız. Allah sizden razı olsun. Allah bizi size ve şehidimize mahcup etmesin. Onlar rızkların peşindeydiler, çocukların nafakası için. Allah bizi bu şahadet mertebesine ulaşmış gençlere mahcup etmesin. Ailesi, çocukları milletimize emanettir. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Çünkü bizim için esas olan ailedir. Burada bir sınavın içinde olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Onun için bu sınavı cenabı Allah bize iyi geçmeyi nasip etsin. Bizleri sizlere mahcup etmesin. Tekrar başınız sağ olsun” dedi.
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