İçişleri Bakanı: Yurt içindeki terörist sayısı 197'ye geriledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu akşam itibarıyla Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki ilk kez 200'ün altına düştü, sayı 197'ye geldi." dedi.
Bakan Soylu, Keşan ilçesinde Gökçetepe Milli Parkı'nda düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini belirtti.
Türkiye'deki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düştüğünü vurgulayan Soylu, "Bu akşam itibarıyla Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki ilk kez 200'ün altına düştü, sayı 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim; terörden arındırılan Türkiye, huzurlu bir Türkiye'dir." diye konuştu.
Hakkari'ye gittiğinde esnafla sohbet ederken yanına bir genç geldiğini, 'Bakanım ben üniversiteyi kazandım" dediğini anlatan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Dedim ki 'Ne güzel, hayırlı olsun, ben normal bir iş olarak görmüştüm. 'Ama nereyi kazandım biliyor musunuz?' dedi. 'Tıp fakültesini kazandım' dedi. Size bir rakam vereceğim 2016'da Hakkari'de tıp fakültesini kazanan kişi sayısı 0, 2017-2018 yılında kazanan sayı 0. 2019-2020 yılında 4. 2020-2021 yılında kazanan sayısı 19.
Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Cumhur İttifakı'mızın mücadelesinin ne olduğu, belki de bu rakamlarla ortaya çıkar. Geçen hafta Ağrı'ya gittim. Ağustos ayında Ağrı Dağı'na tırmanışta her gün 600-650 kişinin kampı vardı. En zirveye kadar. Sevgili gençler bizim ülkemize huzur yakışır, kardeşlik ve beraberlik yakışır. Zenginlik yakışır güçlü ve büyük bir Türkiye yakışır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!