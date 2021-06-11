AA

İçişleri Bakanı Soylu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalandığını bildirdi



Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de zanlSnı da silahBıyık'arlikte, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."