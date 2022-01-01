İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla Cudi Dağı'nda girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü, herkesin bilmesi gerekir ki bu toprakların ürünü değildir. PKK, Batı'nın, emperyalizmin, burada hesabı olanların ürünüdür." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla 2 bin 100 rakımlı Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesi'ndeki jandarmalarla girdi.
Üs bölgesinde brifing alan ve incelemelerde bulunan Soylu, jandarma personeline hitabında, bölgede 2 yılda 22 kule ve üs bölgesi yapıldığını belirtti.
Modern cihazlarla donatılan Cudi Dağı Üs Bölgesi'nin bölgeye hakim olduğunu ifade eden Soylu, savunma sanayiinde ve üs bölgeleri noktasında iyi bir noktaya gelindiğini dile getirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:
"Mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü, herkesin bilmesi gerekir ki bu toprakların ürünü değildir. PKK, Batı'nın, emperyalizmin, burada hesabı olanların ürünüdür. Sadece biz bir terör örgütünün kifayetsizleriyle, hainleriyle mücadele ediyor değiliz, onların arkasındaki devletlerle de mücadele ediyoruz. Biz onları yendiğimiz zaman o devletleri de mağlup ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, birçok adım attığını söyleyen Soylu, "Herkesin Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri, böyle güçlü, asil bir milleti olmayabilir." dedi.
Bakan Soylu, sadece Türkiye’nin sınırları içerisindeki bölgeyi temizlemekle sorumlu olmadıklarını, sorumluluklarının büyük olduğunu, Irak ve Suriye'de yaşayanları da kardeşleri olarak gördüklerini belirtti.
"Kendi evimizin huzurunu nasıl sağlıyorsak etrafımızdaki coğrafyanın huzurunu da sağlamak zorundayız. Çünkü biz komşuyuz. Oraları istikrarsız yaparak Türkiye’yi istikrarsız yapmaya çalışanlara fırsat vermeyen bir anlayışın sahibiyiz." ifadelerini kullanan Soylu, jandarmalara seslenerek şunları kaydetti:
"Sizin burada güçlü durmanız, Türkiye’nin ekonomisine, turizmine, üretimine, geleceğine, üniversitelerine, okullarına, hastanelerine, esnafına, tüccarına, sanayicisine, gencine güç, kuvvet, huzur vermektedir. Herkes geleceğe daha rahat bakmaktadır. Tedirgin olup ayaklarının önüne bakan bir milletten 2023’leri, 2053’leri, 2071’leri hesap edebilen, proje üretebilen bir ülkeye dönmüş durumdayız. Sadece bu topraklarda değil, etrafımızdaki coğrafyada tek bir terörist bırakmayana kadar bize rehavet yok."
Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğuna dikkati çeken Soylu, Türk milletinin duasını ve rızasını almanın en büyük mükafat olduğunu dile getirdi.
Bakan Soylu, telsizden hitap ettiği jandarma personelinin de yeni yılını kutladı.
Bakan Soylu'ya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik eşlik etti.
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