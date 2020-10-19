İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yer aldığı heyet ve beraberlerindeki muhtarlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
Soylu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Soylu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Bakan Soylu, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, bu topraklar üzerinde 200 yıla yaklaşan mazisiyle demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık kurumunun bugünkü temsilcileri olarak Muhtarlar Günü münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Zatınızla özdeşleşmiş bulunan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla hareket eden muhtarlarımız, değişim ve dönüşümün baş döndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde, aslında 21. yüzyılın yükselen hizmet değeri olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün, 50 bin 285 kişilik dev bir hizmet ordusu haline dönüşen muhtarlarımızı hatırlamak ve bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmalara motivasyon sağlaması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla '19 Ekim' tarihi 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmiş, bunun yanı sıra bu teşkilatı geliştirmek için de pek çok adım atılmıştır.
Muhtarlarımızı hiç şüphesiz ki en iyi tanıyanlar sizlersiniz. Onlar Kurtuluş Savaşı'nda sizinle birlikte aynı siperde, aynı cephede çarpışmış, şehit ve gazi olmuşlardır. Onların torunları da 15 Temmuz gecesi aynı kararlılığı ve iradeyi göstermişler, şehit ve gazi olarak vatan aşığı karakterlerini teyit etmişlerdir. Bu vesileyle, silah arkadaşlarınız ve demokrasimizin en kadim temsilcilerinden olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, Zatıalilerinizle birlikte ebediyete intikal eden muhtarlarımızı, manevi huzurlarınızda rahmet ve şükranla anıyorum."
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